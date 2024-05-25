Ценный меч последнего казахского хана Кенесары был куплен музеем за 100 рублей

Без малого 93 года хранится в Туркестанском областном историко-краеведческом музее боевой меч последнего казахского хана Кенесары Касымова – кривая сабля с ножнами из кожи. Поистине бесценная реликвия, была приобретена у внука Кенесары – алошординца Азимбека Кенесарина. Главный хранитель Туркестанского областного музея Айгуль Тулендиева рассказала корреспонденту агентства Kazinform об истории знаменитого экспоната.

Историко-краеведческий музей в Шымкенте отрыл свои двери в 1920 году. За сто с лишним лет в его хранилищах скопилось более 80 тысяч разновременных экспонатов, начиная с каменного века и заканчивая новейшей историей Казахстана.

8 июня 1931 года в самой первой книге учетов экспонатов, которая до сих пор хранится в музее, появилась запись о передаче на хранение сабли и ножен, принадлежавших султану Кенесары Касымову.

- Сабля кривая, с ножнами из кожи, рукоятка из кости, - написано в книге рукой музейного работника того времени.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Здесь же сообщается, что изготовлена сабля из железа. Длина лезвия – 70 сантиметров. Рукоятки – 15 сантиметров. Из дополнительных сведений указывается информация о том, что боевое оружие султана Кенесары подарено музею его внуком Азимханом Кенесариным и то, что за экспонат ему уплачено 100 рублей.

- Написано также, что переданная на хранение музею сабля, старая и ржавая. То, что этому оружию около двух столетий, нет сомнений. Но, вот, была ли она ржавой? Как видите, сейчас она блестит так, как будто ее каждый день начищают. Но, это не так. Мы ухаживаем только за кожаными ножнами, протирая их, время от времени камфорным маслом, саблю же ничем не натираем и не чистим. Во всяком случае, за 20 лет, пока я работаю в музее, ничего подобного не делалось. Тем не менее, при электрическом свете сабля блестит. Вероятно, в составе металла, из которого она выкована, помимо железа, есть еще какие-то примеси. Но экспертизу музей не проводил, поэтому точной информации у нас нет, - пояснила Айгуль Тулендиева.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Внук Аблай хана - Кенесары Касымов прославился тем, что был активным участником антиколониальной борьбы за освобождение казахских земель из-под власти Российской империи. В мае 1938 года 36-летний Кенесары возглавил штурм Акмолинской крепости, которая была сожжена.

В 1841 году на курултае трех жузов Кенесары Касымов был провозглашен ханом всех казахов, после чего курс на независимость от России был усилен. Но противостояла ему не только российская армия, но и Кокандское ханство, а также некоторые казахские султаны, выступавшие на стороне Российской империи.

В апреле 1847 году Кенесары хан организовал боевой поход на территорию кыргызских владений. Он возглавлял 15-тысячное войско и под Кеклик-Сенгиром состоялась решающая битва. Тяжелое сражение продолжалось несколько дней, но в итоге часть войска предало Кенесары хана, покинув поле битвы. Хан был захвачен, а в последствии казнен. Его голова была отправлена в дар российскому царю в Санкт-Петербург.

- Предполагается, что она до сих пор хранится в одном из музеев России. Вопрос о передаче Казахстану черепа последнего казахского хана уже не раз поднимался на разных уровнях, но, по непонятной причине, до сих пор не находит решения, - пояснила главный хранитель музея.

Об Азимхане Кенесарине известно, что он был сыном Ахмета Кенесарина – одного из восьми сыновей Кенесары Касымова. Азимхан родился в Чимкенте в 1878 году. Окончил чимкентское городское училище. В 1905 году участвовал в написании петиции председателю Совета министров Российской империи С. Ю. Витте. 12 ноября 1917 года организовал съезд казахов Аулие-Атинского уезда, был заместителем председателя на втором Всеказахском съезде. С 1921 года секретарь Сырдарьинского революционного комитета, заведующий земельным отделом уездного исполнительного комитета. В 1930 году был арестован по обвинению в «национализме».

Меч Кенесары хана достался Азимхану по наследству. Как долго он хранил историческую реликвию неизвестно, но оказавшись на свободе после первого ареста, Азимхан Кенесарин решил, вероятно, больше не испытывать судьбу и передать в музей оружие, принадлежавшее деду, боровшемуся за независимость казахов. Но, к сожалению, это не спасло его от повторного ареста в 1937 году. В тот же год он был приговорен к расстрелу и только 1956 году посмертно реабилитирован.

- Этот экспонат всегда вызывает интерес у посетителей музея. Чтобы его могло увидеть, как можно больше человек, мы вывозим его в разные города Казахстана, и он экспонируется в музеях страны во время различных тематических выставок, - добавила сотрудник музея.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Еще одну ценную вещь, связанную с последним казахским ханом, можно увидеть в экспозиции музея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане. С ноября минувшего года здесь экспонируется Коран Кенесары Касымова, переданный в музей верховным муфтием Наурызбай кажи Таганулы. Книга с двухвековой истории была обнаружена в одной из зарубежных коллекций. О возвращении в страну экземпляра Корана, подаренного Кенесары хану знаменитым Маралом Ишаном, сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая в Туркестане.