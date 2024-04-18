Индекс цен на социально значимые продовольственные товары стабильны в ЗКО и Костанайской области, в Акмолинской области за три недели понизились на 0,4%, в СКО — на 0,2%, только в Актюбинской области за три недели подорожали на 0,2%. Рост цен не связан с паводками, сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков Минторговли и интеграции РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным председателя комитета, на прошлой неделе индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 99,9%. То есть цены снизились на 0,1%. Индекс цен с начала месяца составляет 99,8%.



— Вопрос дефицита продовольственных товаров и их цен в пострадавших от паводка регионах находится на особом контроле министерства. Министерство координирует работу по взаимодействию территориальных департаментов с местными исполнительными органами, в частности СКО, ЗКО, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Костанайской областей, где произошел паводок. Совместно с акиматами и региональными социально-предпринимательскими корпорациями проводится выездной мониторинг наличия достаточного количества продовольственных товаров, запасов, — сказал Айдар Абилдабеков на площадке СЦК.

В ходе мероприятия стало известно, что проведено анкетирование предпринимателей и жителей подтопленных районов на предмет фактов повышения цен, ведется мониторинг овощехранилищ, а также пострадавшей торговой инфраструктуры на предмет возможных рисков затопления запасов СПК.