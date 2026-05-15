Цены на платные парковки на левом берегу Астаны планируют пересмотреть

По словам Ерсина Отебаева, в столице увеличат количество платных парковочных зон.

— Также в некоторых местах возможно ценовая политика будет пересмотра в сторону удорожания в плотно заселенных местах левого берега. На социальных объектах будут еще конкретизированы бесплатные парковки. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы в выходные дни (парковки-ред.) были бесплатными. На сегодняшний день парковка там платная. А также на социальных объектах они будут бесплатными, — рассказал Отебаев.

Ранее сообщалось, что акимат Астаны планирует обновить систему платных парковок. В частности, предусмотрены новые льготы для отдельных категорий граждан, послабления для владельцев электромобилей, введение резидентских, абонементных и корпоративных тарифов, а также поэтапное расширение зон платной парковки в городе. При этом основные социальные парковки будут бесплатными, за исключением мест с высокой дорожной нагрузкой.