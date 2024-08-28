Цены на услуги по отслеживанию международных автоперевозок утвердили в Минцифры РК

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК утвердили цены на услуги по отслеживанию международных автомобильных перевозок. Соответствующий приказ опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно приказу, определены следующие цены на услуги по отслеживанию международных автомобильных перевозок с использованием электронных идентификаторов (навигационных пломб), реализуемые национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок:

начало перевозки объекта отслеживания и его отслеживание – 41 351 тенге;

проследование перевозки объекта отслеживания по территории государства-члена Евразийского экономического союза – 28 477 тенге;

завершение отслеживания перевозки объекта отслеживания – 37 874 тенге.

Также отмечается, что создание и внедрение Национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок «Транзит» принесет значительные выгоды как для бизнеса, минимизируя государственный контроль и предотвращая «лжетранзит», так и для государства, увеличивая достоверность декларирования и поступления в бюджет.

Документ находится на публичном обсуждении до 1 сентября.