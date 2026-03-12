Цены на топливо в Германии растут уже 12 дней подряд

Таким образом правительство Германии хочет ограничить рост цен на бензин и дизель, который произошел на фоне войны США и Израиля с Ираном, заявила министр экономики Катарина Райхе.

Она уточнила, что снижать цены разрешается в любое время. Когда именно новая норма вступит в силу, пока неизвестно.

С начала конфликта в Иране цены на топливо в Германии росли 12 дней подряд и достигли более двух евро за литр. Политики из нескольких партий раскритиковали это, заявив, что цены поднимаются поспешно, а люди, которым каждый день нужно ездить на работу, стали «объектом обдирания».

Правительство Германии также проверяет, можно ли ужесточить контроль за топливным сектором с помощью картельного ведомства и антимонопольных служб.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия ограничила цены на топливо и запретила экспорт бензина.