    00:27, 12 Март 2026 | GMT +5

    Цены на топливо в Германии растут уже 12 дней подряд

    Автозаправочные станции в Германии смогут повышать цены на топливо только раз в день, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: pexels

    Таким образом правительство Германии хочет ограничить рост цен на бензин и дизель, который произошел на фоне войны США и Израиля с Ираном, заявила министр экономики Катарина Райхе.

    Она уточнила, что снижать цены разрешается в любое время. Когда именно новая норма вступит в силу, пока неизвестно.

    С начала конфликта в Иране цены на топливо в Германии росли 12 дней подряд и достигли более двух евро за литр. Политики из нескольких партий раскритиковали это, заявив, что цены поднимаются поспешно, а люди, которым каждый день нужно ездить на работу, стали «объектом обдирания».

    Правительство Германии также проверяет, можно ли ужесточить контроль за топливным сектором с помощью картельного ведомства и антимонопольных служб.

    Ранее сообщалось о том, что Венгрия ограничила цены на топливо и запретила экспорт бензина.

    Диана Калманбаева
