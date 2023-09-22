Цены на социально значимые продукты снизились в Казахстане

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, а в годовом выражении повысился на 6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на бюро национальной статистики РК.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК /на 19 сентября 2023 года/: