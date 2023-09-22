РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:42, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Цены на социально значимые продукты снизились в Казахстане

    pixabay.com
    Фото: pixabay.com

    Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, а в годовом выражении повысился на 6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на бюро национальной статистики РК.

    В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

    Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

    Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК /на 19 сентября 2023 года/:

    • Кефир, 2,5% – 413 тг/л;
    • Гречневая крупа – 326 тг/кг;
    • Морковь – 194 тг/кг.
    Теги:
    Экономика Статистика
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!