Цены на сигареты планируют повысить в Казахстане

Изменения цен будут касаться всех сигарет с фильтром и без фильтра, папирос, сигарилл, а также изделий с нагреваемым табаком. В ведомстве пояснили, что пересмотр минимальных цен необходим для реализации взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачной продукции. Кроме того, мера направлена на снижение уровня табакокурения и потребления табачных изделий в рамках государственной политики в сфере здравоохранения.

По мнению разработчиков документа, повышение минимальных цен также позволит увеличить поступления в бюджет и сократить объем теневого рынка табачной продукции.

В настоящее время минимальная стоимость пачки из 20 сигарет в Казахстане составляет 970 тенге. Если документ примут, продавать табачную продукцию дешевле установленной цены будет запрещено. Размер новой минимальной цены на сигареты в документе не отмечается.

Проект приказа разработан в соответствии с законодательством Казахстана о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, а также с учетом международных обязательств страны по борьбе с табакокурением.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие документа не окажет негативного влияния на социально-экономическую и правовую ситуацию. Сейчас проект опубликован на портале «Открытые НПА» и находится на общественном обсуждении, которое продлится до 20 июля 2026 года.

Напомним, в начале текущего года минимальные розничные цены на сигареты в Казахстане увеличились на 50 тенге.