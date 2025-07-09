09:24, 09 Июль 2025 | GMT +5
Цены на сигареты изменились в Казахстане
В Казахстане с 1 июля увеличились минимальные розничные цены на табачные изделия. Соответствующий приказ подписал министр финансов РК 30 июня 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Теперь минимальная цена за пачку сигарет составляет:
- 920 тенге - с 1 июля по 31 декабря 2025 года (ранее - 820 тенге);
- 970 тенге - с 1 января 2026 года (ранее - 870 тенге).
Речь идет о 20 сигаретах с фильтром, без фильтра, а также папиросах, сигариллах и изделиях с нагреваемым табаком.
Ранее мы писали, как изменились цены на продукты и тарифы на комуслуги в Казахстане за текущие полгода. Стало известно, что с началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз.