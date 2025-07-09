Цены на сигареты изменились в Казахстане

Теперь минимальная цена за пачку сигарет составляет:

- 920 тенге - с 1 июля по 31 декабря 2025 года (ранее - 820 тенге);

- 970 тенге - с 1 января 2026 года (ранее - 870 тенге).

Речь идет о 20 сигаретах с фильтром, без фильтра, а также папиросах, сигариллах и изделиях с нагреваемым табаком.

Ранее мы писали, как изменились цены на продукты и тарифы на комуслуги в Казахстане за текущие полгода. Стало известно, что с началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз.