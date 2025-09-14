РУ
    06:25, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Цены на платные медуслуги в Казахстане: как формируются и кто контролирует

    Казахстанцы все чаще обращают внимание на заметные расхождения в ценах на одинаковые процедуры в разных медицинских центрах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лаборатория, анализы, медуслуги
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Например, в флюорография может стоить от 1,5-2 тысячи тенге в государственных поликлиниках, до 5 тысяч и выше - в частных медцентрах. Аналогичная ситуация наблюдается с анализами крови и консультациями врачей.

    Что говорит закон

    Регулирование порядка оказания платных медицинских услуг закреплено в ряде нормативных актов.

    • Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» обязывает медорганизации информировать пациентов о стоимости и условиях оказания платных услуг, публиковать прейскуранты, заключать договоры и несет правовую базу для государственного контроля.
    • Приказ Минздрава «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения» детализирует, как должны оформляться договоры, публиковаться прайс-листы, приниматься и возвращаться предоплаты.
    • Тарифы на услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, утверждаемые отдельными приказами, служат ориентиром. Они отражают стоимость оказания медицинской помощи для бесплатного сегмента, но не ограничивают ценообразование в частных центрах.

    Контроль за соблюдением правил информирования и качества услуг осуществляют территориальные департаменты Минздрава. При нарушениях возможны предписания и штрафные санкции.

    Ситуация в Астане

    Для сравнения корреспондент Kazinform изучил ситуацию на примере медицинских центров в Астане, официальные прайс-листы государственных и частных клиник, а также данные специализированных агрегаторов (i-teka.kz, 103.kz, idoctor.kz).

    Флюорография: в госполиклиниках стоит 1,5-2 тысячи тенге, в частных – 2-3,5 тысячи тенге, в клиниках более высокого сегмента - от 5 тысячи и выше.

    Общий анализ крови: бюджетный сегмент – 700-1500 тенге; в медцентры среднего уровня – около 2 700 тенге; лаборатории высокого сегмента – 3 700-4 000 тенге и выше.

    Прием врача общей практики: в государственных поликлиниках – около 2 500 тенге, в частных клиниках среднего сегмента – 4-5 тысяч тенге, высокого сегмента – до 10-12 тысяч тенге за первичный визит.

    В Министерстве здравоохранения пояснили, что стоимость платных медицинских услуг в частных клиниках не регулируют. Она формируется рыночным способом.

    – Различия в ценах объясняются уровнем спроса и квалификацией специалистов. При этом государство контролирует только цены на лекарственные средства, устанавливая для них предельные значения, – пояснили в Министерстве здравоохранения.

