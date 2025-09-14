Цены на платные медуслуги в Казахстане: как формируются и кто контролирует
Казахстанцы все чаще обращают внимание на заметные расхождения в ценах на одинаковые процедуры в разных медицинских центрах, передает корреспондент агентства Kazinform.
Например, в флюорография может стоить от 1,5-2 тысячи тенге в государственных поликлиниках, до 5 тысяч и выше - в частных медцентрах. Аналогичная ситуация наблюдается с анализами крови и консультациями врачей.
Что говорит закон
Регулирование порядка оказания платных медицинских услуг закреплено в ряде нормативных актов.
- Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» обязывает медорганизации информировать пациентов о стоимости и условиях оказания платных услуг, публиковать прейскуранты, заключать договоры и несет правовую базу для государственного контроля.
- Приказ Минздрава «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения» детализирует, как должны оформляться договоры, публиковаться прайс-листы, приниматься и возвращаться предоплаты.
- Тарифы на услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, утверждаемые отдельными приказами, служат ориентиром. Они отражают стоимость оказания медицинской помощи для бесплатного сегмента, но не ограничивают ценообразование в частных центрах.
Контроль за соблюдением правил информирования и качества услуг осуществляют территориальные департаменты Минздрава. При нарушениях возможны предписания и штрафные санкции.
Ситуация в Астане
Для сравнения корреспондент Kazinform изучил ситуацию на примере медицинских центров в Астане, официальные прайс-листы государственных и частных клиник, а также данные специализированных агрегаторов (i-teka.kz, 103.kz, idoctor.kz).
Флюорография: в госполиклиниках стоит 1,5-2 тысячи тенге, в частных – 2-3,5 тысячи тенге, в клиниках более высокого сегмента - от 5 тысячи и выше.
Общий анализ крови: бюджетный сегмент – 700-1500 тенге; в медцентры среднего уровня – около 2 700 тенге; лаборатории высокого сегмента – 3 700-4 000 тенге и выше.
Прием врача общей практики: в государственных поликлиниках – около 2 500 тенге, в частных клиниках среднего сегмента – 4-5 тысяч тенге, высокого сегмента – до 10-12 тысяч тенге за первичный визит.
В Министерстве здравоохранения пояснили, что стоимость платных медицинских услуг в частных клиниках не регулируют. Она формируется рыночным способом.
– Различия в ценах объясняются уровнем спроса и квалификацией специалистов. При этом государство контролирует только цены на лекарственные средства, устанавливая для них предельные значения, – пояснили в Министерстве здравоохранения.