Цены на социально значимые продукты завышали в Костанае

Мониторинг магазинов и супермаркетов выявил нарушения в сфере реализации социально значимых продуктов. Предприниматели выплатили штраф в размере 313 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего по городу функционируют 1523 торговых объекта. Из них: 53 супермаркета, 55 мини-маркетов, 1415 магазинов «у дома».

Как заявили в городском отделе предпринимательства, с владельцами торговых точек постоянно проводится

информационно-разъяснительная работа по не превышению 15-процентной торговой надбавки на социально-значимые продукты.

Что касается ситуации по таким товарам, то в целом, в городе функционирует 350 социальных полок. Цены мониторит специальная группа,куда входят представители департамента торговли и защиты прав потребителей, департамента технического регулирования и метрологии, управления сельского хозяйства, отдела предпринимательства, АО СПК «Тобол», областного филиала партии «AMANAT».

Проверки группа проводит один раз в начале месяца.

-За истекшую неделю в рамках мониторинга цен охвачены 30 магазинов «у дома». На данный момент 19 проверок на регистрации в органе правовой статистики, - уточнили в отделе предпринимательства.

Проверки осуществляются и по жалобам самих граждан. Так, с начала года комиссией по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования СЗПТ проведено 30 заседаний. Было выявлено и представлено в комиссию 7 фактов посреднических схем завышения цен на мясо кур, яйцо, хлеб и муку.

На реализацию механизма ценообразования СЗПТ выделено 5,6 млрд тенге, из них на деятельность стабфонда - 3,1 млрд тенге.