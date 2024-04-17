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    08:45, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Цены на горючее повысили в Китае

    дизель
    Фото: Pexels

    Решением госкомитета КНР по развитию и реформам (ГКРР) со среды на 200 юаней ($28,16) за тонну повышены розничные цены на бензин, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на сообщение ГКРР.

    В уведомлении указывается, что в соответствии с действующим в стране механизмом ценообразования, цены на нефтепродукты корректируются с учетом изменения мировых цен на сырую нефть. Со среды розничные цены на бензин и дизельное топливо повысятся на 200 и 195 юаней за тонну соответственно.

    ГКРР потребовал от трех ведущих нефтяных компаний Китая - China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation и других нефтеперерабатывающих предприятий надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, чтобы обеспечить стабильность предложения на рынке. 

    Теги:
    Нефть/газ Китай Цены и тарифы Энергетика Нефть Бензин Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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