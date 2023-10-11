Стоимость билетов на лоукостеры растет из года в год - Айдос Сарым

Депутат Мажилиса Айдос Сарым поднял вопрос о подорожании цен на авиаперелеты в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщество потребителей и экспертов постоянно поднимает вопрос о высоких ценах на авиаперелеты. Об этом было много депутатских запросов. В частности, люди говорят, что цены на билеты в малобюджетных авиакомпаниях растут с каждым днем. Дочерняя компания Air Astana - Fly Arystan была создана для обслуживания пассажиров по доступным ценам. Она также была направлена на развитие внутреннего туризма. А на сегодня цены на билеты лоукостера растут из года в год, они почти сравнялись с ценами материнской компании. Какие меры предусмотрены министерством для того, чтобы в будущем наши граждане могли приобретать авиабилеты по доступным ценам? - обратился Айдос Сарым к министру транспорта.

На что министр транспорта Марат Карабаев заявил, что вопрос заключается в спросе и предложении.

- Например, спрос на авиаперевозки вырос на 17% по сравнению с 2020 - 2021 годами. В этом году он вырос на 26%. То есть спрос растет, а предложение не выдерживает. Для этого необходимо увеличить количество самолетов. В прошлом году было закуплено 14 самолетов, в этом году до конца года авиакомпании получат еще 11, - пояснил Марат Карабаев.

По словам министра, в результате количество казахстанских самолетов достигнет 100, а количество посадочных мест в них увеличится с 12 до 15 тысяч.