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    12:51, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Стоимость билетов на лоукостеры растет из года в год - Айдос Сарым

    авиация
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Депутат Мажилиса Айдос Сарым поднял вопрос о подорожании цен на авиаперелеты в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

     Сообщество потребителей и экспертов постоянно поднимает вопрос о высоких ценах на авиаперелеты. Об этом было много депутатских запросов. В частности, люди говорят, что цены на билеты в малобюджетных авиакомпаниях растут с каждым днем. Дочерняя компания Air Astana - Fly Arystan была создана для обслуживания пассажиров по доступным ценам. Она также была направлена на развитие внутреннего туризма. А на сегодня цены на билеты лоукостера растут из года в год, они почти сравнялись с ценами материнской компании. Какие меры предусмотрены министерством для того, чтобы в будущем наши граждане могли приобретать авиабилеты по доступным ценам? - обратился Айдос Сарым к министру транспорта.

    На что министр транспорта Марат Карабаев заявил, что вопрос заключается в спросе и предложении.

     - Например, спрос на авиаперевозки вырос на 17% по сравнению с 2020 - 2021 годами. В этом году он вырос на 26%. То есть спрос растет, а предложение не выдерживает. Для этого необходимо увеличить количество самолетов. В прошлом году было закуплено 14 самолетов, в этом году до конца года авиакомпании получат еще 11, - пояснил Марат Карабаев.

    По словам министра, в результате количество казахстанских самолетов достигнет 100, а количество посадочных мест в них увеличится с 12 до 15 тысяч.

    - Кроме того, в 2024-2025 годах планируется приобрести еще 14 самолетов. Второй вопрос, конечно, нужно развивать конкуренцию. В этом направлении Fly Arystan выводится из авиакомпании Air Astana. В результате будет 4 авиакомпании, что увеличит конкуренцию. Кроме того, у нас есть планы привлечь иностранную авиакомпанию, - сообщил Марат Карабаев.

    Теги:
    Самолет Авиация Цены и тарифы Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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