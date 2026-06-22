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    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По состоянию на 22 июня ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92
    Астана: 243 тг/л
    Алматы: 238-245 тг/л
    Шымкент: 228-231 тг/л

    АИ-95
    Астана: 313-315 тг/л
    Алматы: 320-322 тг/л
    Шымкент: 304-305 тг/л

    АИ-98
    Астана: 355-357 тг/л
    Алматы: 360-375 тг/л
    Шымкент: 345-350 тг/л

    Дизельное топливо
    Астана: 333 тг/л
    Алматы: 330-341 тг/л
    Шымкент: 338-339 тг/л

    Газ
    Астана: 112 тг/л
    Алматы: 112 тг/л

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 487,01 тенге, снизившись на 1,17 тенге. Официальный курс Национального банка на 22 июня установлен на уровне 488,37 тенге.

    Нефть/газ Дизтопливо Топливо Бензин Экономика
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор