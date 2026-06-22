Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 22 июня ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
Астана: 243 тг/л
Алматы: 238-245 тг/л
Шымкент: 228-231 тг/л
АИ-95
Астана: 313-315 тг/л
Алматы: 320-322 тг/л
Шымкент: 304-305 тг/л
АИ-98
Астана: 355-357 тг/л
Алматы: 360-375 тг/л
Шымкент: 345-350 тг/л
Дизельное топливо
Астана: 333 тг/л
Алматы: 330-341 тг/л
Шымкент: 338-339 тг/л
Газ
Астана: 112 тг/л
Алматы: 112 тг/л
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 487,01 тенге, снизившись на 1,17 тенге. Официальный курс Национального банка на 22 июня установлен на уровне 488,37 тенге.