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    10:38, 10 Май 2024 | GMT +6

    Цена на топливо для весенне-полевых работ в РК осталась на прежнем уровне 

    азс
    Фото: Алина Тулеубева/ агентство Kazinform

    Министр энергетики РК Алмасадм Саткалиев напомнил об утвержденном графике поставок топлива для проведения весенне-полевых работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — 22 января т. г. министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден «График по поставке 340,3 тыс. тонн дизтоплива на весенне-полевые работы 2024 года» в период с 1 февраля по 30 июня 2024 г.4 апреля МСХ представил потребность по дополнительным 36 тысяч тонн дизтоплива. 5 апреля Минэнерго и МСХ утвержден график поставки 36 тысяч тонн, — сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

    По его словам, цена осталась прежнем на уровне 2023 года — 250 тенге/литр с НДС во всех 20 регионах, что дешевле на 45 тенге/литр или на 15% ниже розничных цен АЗС.

    Он также сообщил, что для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива для СХТП, приняты меры:

    • получены отдельные ПИН-коды для ДТ СХТП;
    • окраска дизтоплива в желтый, синий и красный цвета;
    • создание операторами СХТП отдельного виртуального склада для дизельного топлива СХТП в электронной системе.

    Отгрузка осуществляется строго в соответствии с заявками компаний-операторов, определяемых акиматами областей.

    Теги:
    Дизтопливо Топливо Минэнерго РК Цены и тарифы Бензин Алмасадам Саткалиев
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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