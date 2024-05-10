Цена на топливо для весенне-полевых работ в РК осталась на прежнем уровне 

Министр энергетики РК Алмасадм Саткалиев напомнил об утвержденном графике поставок топлива для проведения весенне-полевых работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 22 января т. г. министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден «График по поставке 340,3 тыс. тонн дизтоплива на весенне-полевые работы 2024 года» в период с 1 февраля по 30 июня 2024 г.4 апреля МСХ представил потребность по дополнительным 36 тысяч тонн дизтоплива. 5 апреля Минэнерго и МСХ утвержден график поставки 36 тысяч тонн, — сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

По его словам, цена осталась прежнем на уровне 2023 года — 250 тенге/литр с НДС во всех 20 регионах, что дешевле на 45 тенге/литр или на 15% ниже розничных цен АЗС.

Он также сообщил, что для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива для СХТП, приняты меры:

получены отдельные ПИН-коды для ДТ СХТП;

окраска дизтоплива в желтый, синий и красный цвета;

создание операторами СХТП отдельного виртуального склада для дизельного топлива СХТП в электронной системе.

Отгрузка осуществляется строго в соответствии с заявками компаний-операторов, определяемых акиматами областей.