Цена Brent опустилась ниже $87 впервые с 14 августа

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже $87 за баррель впервые с 14 августа, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным на 22:51 мск (00:51 по времени Астаны), стоимость Brent снижалась на 4,67%, до $87,87 за баррель, опустившись ниже $88 за баррель.

К 23:05 мск (01:05 по времени Астаны) Brent ускорила снижение и опустилась ниже отметки $87 за баррель впервые с 14 августа. Она находилась на уровне $86,89 за баррель (минус 5,73%).

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снижался на 4,95% — до $80,8 за баррель.

Напомним, на Шымкентском НПЗ произошел сбой электроснабжения.

Также сообщалось, что Казахстан намерен вдвое увеличить переработку нефти и экспорт готовой продукции.