телерадиокомплекс президента РК
    04:58, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Целую деревню выставили на продажу в Ирландии за 20 млн евро

    В Ирландии на продажу выставили целую деревню — Village at Lyons, расположенную в графстве Килдэр неподалеку от Дублина. Стоимость объекта составляет 20 млн евро, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Фото: BILD

    Будущий владелец получит исторический комплекс, включающий каменные дома, паб, церковь, водяную мельницу и прилегающую территорию у канала.

    Ранее деревня находилась в запущенном состоянии, однако в 1990-х годах ее восстановили под руководством основателя Ryanair Тони Райана. При реконструкции особое внимание уделялось сохранению исторического облика.

    С 2016 года объект принадлежит инвестору Барри О’Каллагану, который открыл здесь люксовый отель Cliff at Lyons.

    Отмечается, что Village at Lyons предлагается покупателям не просто как недвижимость, а как готовый исторический комплекс, который можно использовать в качестве гостиничного бизнеса, либо как частную резиденцию.

    Ранее муниципалитет итальянского города Риччоне в провинции Римини приобрел виллу, известную как бывшая летняя резиденция Бенито Муссолини, за 1,2 млн евро.

    Сооснователь компании Meta Марк Цукерберг вместе с супругой Присциллой Чан купили особняк на искусственном острове Индиан-Крик в штате Флорида за рекордные $170 млн.

    Жанар Альжанова
