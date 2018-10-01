Тщательно изучать госпрограммы посоветовала журналистам сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тщательно изучать госпрограммы посоветовала журналистам депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы все должны каждый день чему-то учиться. Самое главное все-таки разбираться, как мне кажется, в государственных программах, потому что вся наша жизнь независимо от того чем мы занимаемся, качество жизни, уровень жизни, это все заложено в этих госпрограммах. Иногда журналисты задают вопрос, хотя ответы на эти вопросы уже есть в этих госпрограммах и законах, которые принимает Парламент», - сказала Дарига Назарбаева в интервью журналистам в кулуарах форума для молодых журналистов Jas Qalam.

Сенатор подчеркнула, что многие люди не разбираются в их сути.

«Конечно, каждый человек не будет разбираться в законах и очень сложных государственных документах. Но для этого есть вы, вы должны помочь нашей аудитории разобраться в этих сложностях и донести до них очень простым языком - о чем идет речь, например, в программе «Рухани жаңғыру» или пять социальных инициатив Президента, или Послание. К сожалению, социальные исследования показывают, что значительная часть казахстанцев не понимают - о чем эта программа или вообще о ней не слышали», - резюмировала Дарига Назарбаева.