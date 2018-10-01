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Тщательно изучать госпрограммы посоветовала журналистам сенатор

12 Октября 2018 14:11 105
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Тщательно изучать госпрограммы посоветовала журналистам сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тщательно изучать госпрограммы посоветовала журналистам депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы все должны каждый день чему-то учиться. Самое главное все-таки разбираться, как мне кажется, в государственных программах, потому что вся наша жизнь независимо от того чем мы занимаемся, качество жизни, уровень жизни, это все заложено в этих госпрограммах. Иногда журналисты задают вопрос, хотя ответы на эти вопросы уже есть в этих госпрограммах и законах, которые принимает Парламент», - сказала Дарига Назарбаева в интервью журналистам в кулуарах форума для молодых журналистов Jas Qalam.

Сенатор подчеркнула, что многие люди не разбираются в их сути.

«Конечно, каждый человек не будет разбираться в законах и очень сложных государственных документах. Но  для этого есть вы, вы должны помочь нашей аудитории разобраться в этих сложностях и донести до них очень простым языком  - о чем идет речь, например, в  программе «Рухани жаңғыру» или пять социальных инициатив Президента, или Послание. К сожалению, социальные исследования показывают, что значительная часть казахстанцев не понимают - о чем эта программа или вообще о ней не слышали», - резюмировала Дарига Назарбаева.

 

 

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Ключевые слова: Сенат, СМИ, Другие государственные органы,
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Автор:

Серик Сабеков

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