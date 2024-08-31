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    11:04, 31 Август 2024 | GMT +6

    Трёх человек спасли в Заилийском Алатау

    Трёх человек спасли в Заилийском Алатау
    Фото: МЧС РК

    Трёх человек спасли в горах Заилийского Алатау в Алматинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В Алматинской области трое молодых людей, 1998, 2001 и 2004 г. р., поднялись в горы. При спуске через перевал «Лесной» в тёмное время суток, они сбились с тропы и заблудились. После чего обратились за помощью к спасателям.

     — Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС по горной местности два часа добирались до потерявшихся. Ребят спустили вниз, где их ждали родственники. В медицинской помощи они не нуждались, — добавили в МЧС.

    Теги:
    ДЧС МЧС Спасение Регионы Казахстана Регионы Горы Алматинская область Спасатели
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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