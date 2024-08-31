Трёх человек спасли в Заилийском Алатау

Трёх человек спасли в горах Заилийского Алатау в Алматинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В Алматинской области трое молодых людей, 1998, 2001 и 2004 г. р., поднялись в горы. При спуске через перевал «Лесной» в тёмное время суток, они сбились с тропы и заблудились. После чего обратились за помощью к спасателям.