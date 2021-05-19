«Трясущийся» небоскреб вызвал панику в Китае

ШЭНЬЖЭНЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник днем стало известно, что небоскреб SEG Plaza высотой в 355 метров на одной из улиц китайского города Шэньжэнь начало трясти. Отмечается, что ни в городе, ни в близлежащих районах никаких землетрясений не было, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Global Times.

Видео с «трясущимся» зданием стало самым просматриваемым с соцсети Sina Weibo во вторник. На видеозаписи видно, что люди в страхе убегают прочь после того, как небоскреб начал трястись.

Сообщается, что площадь перед зданием временно закрыта. Инцидент расследуют пожарная служба и полиция.

В заявлении на официальном аккаунте Sina Weibo во вторник днем местное правительство сообщило, что в 12:31 по местному времени во вторник арендаторы в небоскребе уведомили дежурных сотрудников площади об ощущении вибрации здания. Затем администрация здания оперативно уведомила людей об экстренной эвакуации. К 13:55 все были благополучно эвакуированы.

Правительство района Футянь, где располагается небоскреб, немедленно приняло меры по реагированию на чрезвычайную ситуацию. Были приглашены эксперты для проверки безопасности здания. Результаты предварительного расследования не выявили трещин в грунте в окрестностях, а также признаков падения панелей навесных стен и причинения им повреждений, говорится в сообщении на Weibo.

Подробности и причины инцидента находятся в стадии дальнейшего расследования и будут своевременно обнародованы.

Здание перестало вибрировать в 13:30, и никаких отклонений от нормы безопасности в основной конструкции здания и его окрестностях не обнаружено, сообщило в тот же день городское жилищно-строительное бюро на официальном аккаунте Weibo.

Подтвердив отсутствие трещин в грунте, бюро заявило, что внутренняя стальная конструкция здания и его декоративные поверхности находятся в нормальном состоянии. По данным бюро, причина вибрации все еще выясняется, при этом основная конструкция здания остается в целости и сохранности.

Согласно рейтингу skyscrapercenter.com по высоте, SEG Plaza, построенный в 2000 году, занимает 104-е место по высоте в Китае и 212-е место в мире.