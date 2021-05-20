Труженику тыла в раскрытии кражи помогли костанайские полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Костанайские полицейские раскрыли кражу, совершенную у труженика тыла, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Преступление было совершено в селе Аятское Денисовского района в феврале этого года. В сельский магазин неизвестный проник на склад и похитил продукты питания на сумму более 30 тысяч тенге. С заявлением в полицию обратилась 90-летняя владелица магазина.

«Над раскрытием преступления работали участковый инспектор полиции Дамир Рыскалинов и старший оперуполномоченный отдела полиции Дмитрий Захаров. В ходе оперативно – розыскных мероприятий полицейские установили 35-летнего местного жителя, неработающего. Как установила полиция, мужчина зимой проник в магазин путем взлома входной двери. Кроме продуктов, подозреваемый прихватил стиральный порошок»,- сообщили в полиции.

Александра Сергеевна Кузьмина в адрес полицейских написала благодарственное письмо. В письме ветеран труда отметила, что полицейские ранее уже раскрыли две кражи из этого магазина.