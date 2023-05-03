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Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
3 Мая 2023, 23:21
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Руководство департамента полиции Костанайской области в преддверии Дня Победы поздравили вдов ветеранов и тружеников тыла. Им вручены благодарственные письма от имени министра внутренних дел РК генерал-полковника полиции Марата Ахметжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В памяти поколений навсегда сохранятся мужество и героизм воинов-защитников. Уверен, что для сотрудников органов внутренних славные традиции героического прошлого всегда будут примером безграничной преданности и любви к родной земле», - отметил начальник полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

В этот день председатель Совета ветеранов Амангельды Умербаев, заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев, представители кадрового аппарата вручили вдовам и труженикам тыла продуктовые наборы и денежные премии.

Вдова ветерана Федора Кипкалова Екатерина Егоровна Камаргина поделилась воспоминаниями о супруге.

«В годы войны мой муж участвовал в боевых действиях в составе 105-й гвардейской стрелковой дивизии 345-го воздушно-десантного полка в качестве пулеметчика. Когда закончилась война, он продолжил службу в милиции», - вспоминает она.

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Труженица тыла Анна Выгонюк после войны работала санитаркой, медсестрой в медвытрезвителе. В 1981 году вышла на заслуженный отдых, но продолжала работать.

93-летняя Нина Лихобабина – вдова ветерана ВОВ, старшины милиции Николая Лихобабина. Николай Лихобабин с 1942 года участвовал в боевых действиях в составе 192-го гвардейского артиллерийского полка в городе Козельске Смоленской области. Супруга ветерана очень обрадовалась визиту гостей.

«Коллеги моего мужа никогда не оставляют меня без внимания, ни на один праздник. Несмотря на то, что супруга нет в живых. И это вдвойне приятно», - отметила она.

Труженик тыла Кенжебай Жангужин в этом году отметил свое 88-летие. Он 27 лет проработал в органах внутренних дел. Трудовую деятельность начал в 1963 году следователем в Боровском (ныне Мендыкаринском) районе. На заслуженный отдых он ушел в 1990 году с должности начальника отдела по борьбе с хищением социалистической собственности.

Вдова участника ВОВ Абдуллы Кужахметова - Карима Галимьянова тоже рассказала о своем супруге. После войны он работал участковым инспектором полиции. Совсем скоро Кариме Хайрисламовне исполнится 92 года.

«Забота и внимание для нас важны как никогда», - поблагодарила она за поздравления.

В преддверии Дня Победы в департаменте полиции проходит ряд мероприятий, среди которых экскурсии в музей, уроки мужества и другие.
Костанайская область   МВД РК  
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