Труп женщины, пропавшей семь месяцев назад, обнаружили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В селе Тогызкудук Бухар-Жырауского района Карагандинской области обнаружен труп 35-летней женщины, пропавшей без вести. Муж погибшей сначала ввел сотрудников полиции в заблуждение, сообщив о пропаже супруги, затем признался, что сам ее убил. На следующий день после признания он совершил суицид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

35-летняя Бота (по документам ее имя - Октябрь) Балби жила с мужем, тремя детьми и родителями мужа в селе Тогызкудук. Женщина запомнилась односельчанам своей энергичностью и добрыми делами. Он участвовала в строительстве местной мечети и открыла столовую в школе. Однако семейная жизнь у нее не складывалась.

В сентябре прошлого года Бота позвонила сестре и попросила забрать ее. Она пожаловалась, что супруг поднял на нее руку.

Сестра Боты Сайран Балби, приехав из Темиртау в Тогызкудук, увидела, что у ее сестры состояние ужасное, на теле были заметны множественные гематомы.

«Когда я приехала, на ее теле не было живого места, она была вся в синяках. И в слезах она сказала, что не хочет больше жить с мужем, так как это повторяется не в первый раз. Мы забрали Боту и двух старших детей. Младую дочь ей не отдали. Ее золовка работает в той же деревне в начальной школе, и она сказала, что сама будет ее обучать», - рассказала сестра погибшей.

22 сентября 5-летняя дочь Боты позвонила матери и сказала, чтобы она приехала за ней. В тот же день Бота, взяв с собой двоих старших детей, поехала в Тогызкудук. Однако после этого сестра так и не вернулась, сказала Сайран Балби.

На следующий день зять привез троих детей. На вопрос «Где Бота?» он так и не дал конкретного ответа, сказав, что она просто ушла.

«24 сентября мы пошли в отдел полиции и написали заявление о пропаже сестры. Однако зять не искал ее, никто ее не искал. Даже никто не звонил ей ни разу до этого времени», - рассказала сестра погибшей.

В ноябре дело начали пересматривать по статье «Убийство». А 15 декабря муж погибшей признался, что сам ее убил.

«За это время мы неоднократно просили его арестовать. Но к нам никто не прислушивался. Мы несколько раз были на приеме у начальника Бухар-Жырауского отдела полиции, все безрезультатно. Дело было пересмотрено только после обращения в областной департамент полиции. 15 декабря муж признался в убийстве Боты. Но его отправили домой. А утром 16 декабря он покончил с собой», - сказала Сайран Балби.

Тело погибшей было обнаружено только 17 апреля в яме возле дороги в 8 км от села Тогызкудук.

«Сегодня мы похоронили Боту и уверены, что родственники ее мужа причастны к ее смерти. Она была крупной, и в одиночку ее бы не смогли поднять. Кроме того, не может быть, что никто не услышал ее крика, когда он убивал ее. На ее голове видны восемь ран, оставшихся от удара топором. Тело тщательно упаковано в пакеты. Мы хотим, чтобы региональный департамент полиции провел тщательное и объективное расследование, чтобы все виновные были наказаны за наши моральные страдания и за оскорбление в адрес нашей сестры», - подчеркнула Сайран Балби.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве подтвердили, что 24 сентября в Бухар-Жырауский отдел полиции поступило заявление о пропаже женщины, а ее тело было обнаружено 17 апреля. В эти месяцы, по данным ведомства, сотрудники полиции вместе с волонтерами, представителями ДЧС и военнослужащими приложили все усилия, чтобы найти погибшую. Для ее поиска был задействован вертолет.

«По указанию руководства департамента полиции Карагандинской области были привлечены сотрудники областного департамента полиции, однако несколько дней розыскных мероприятий не дали результатов, данное преступление в ноябре было переквалифицировано из «розыскного дела» на «убийство» по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сотрудниками полиции первоначально была проведена работа по трем основаниям, связанным с пропажей гражданки . Во-первых, рассматривались версии о бесследном исчезновении гражданки, во-вторых, о том, что она стала жертвой одного преступления, в-третьих, что ее убил ее супруг. 15 декабря в ходе допроса муж гражданки признался в убийстве своей жены. Однако конкретных оснований для его ареста не имелось. Так, во-первых, отсутствие трупа, во-вторых, в связи с отсутствием свидетелей, которые бы видели или знали о преступлении, а также в связи с отсутствием вещественных доказательств гражданин был отпущен из отдела полиции. Однако 16 декабря указанный гражданин скончался, совершив самоубийство. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.