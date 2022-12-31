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Труп женщины нашли возле торгового дома в Караганде

31 Декабря 2022, 17:18
Труп женщины нашли возле торгового дома в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром возле торгового дома в Майкудуке нашли труп 71-летней женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что возле торгового дома лежит женщина без признаков жизни сообщили в ЦОУ города Караганды. Полиция незамедлительно выехала на место.

«31 декабря в 09:47 в ЦОУ УП города Караганды поступило сообщение о том, что возле ТД «Аян» в 12 микрорайоне без видимых признаков насильственной смерти обнаружен труп 71-летней женщины. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которого будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


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