РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:25, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Труп пропавшего мужчины нашли в реке в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели обнаружили тело пропавшего несколько дней назад пожилого мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, труп обнаружили в шести километрах от села Бирлик в реке Есиль. Мужчина был в верхней одежде. Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства гибели устанавливаются.

    «69-летний мужчина пропал вечером 14 июня. В ходе проведения поисковых работ в двух километрах от села Бирлик был обнаружен его автомобиль. На берегу реки найден след человека. Было принято решение о привлечении водолазов оперативно-спасательного отряда. С 15-го по 17-е июня шли поиски. Всего спасатели и водолазы прошли расстояние более 44 км по руслу реки Есиль. Поисковые работы усложнялись плохой видимостью на воде – 40 см», - рассказали в пресс-службе.

    В департаменте добавили, что река Есиль протекает на расстоянии 300 метров от села Бирлик. Участок водоема не оборудован для купания.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:14
    Олжас Бибанов: Коррупция - это, наверное, самое негативное последствие запрета на курение кальяна
    Сегодня, 12:11
    Казахстан вернулся в топ-10 медального зачета Азиады
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!