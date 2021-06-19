Труп пропавшего мужчины нашли в реке в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели обнаружили тело пропавшего несколько дней назад пожилого мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, труп обнаружили в шести километрах от села Бирлик в реке Есиль. Мужчина был в верхней одежде. Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства гибели устанавливаются.

«69-летний мужчина пропал вечером 14 июня. В ходе проведения поисковых работ в двух километрах от села Бирлик был обнаружен его автомобиль. На берегу реки найден след человека. Было принято решение о привлечении водолазов оперативно-спасательного отряда. С 15-го по 17-е июня шли поиски. Всего спасатели и водолазы прошли расстояние более 44 км по руслу реки Есиль. Поисковые работы усложнялись плохой видимостью на воде – 40 см», - рассказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что река Есиль протекает на расстоянии 300 метров от села Бирлик. Участок водоема не оборудован для купания.