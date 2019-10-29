Новости
Труп обнаружили в квартире одного из домов Актау
29 Октября 2019 15:55
Поделиться:
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С жалобой на неприятный запах обратились в полицию жильцы дома №21 в 3 микрорайоне. Полицейскими в доме был обнаружен труп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
Новости по темеПолицейские Жамбылской области чтят память о безвременно ушедших коллегах Современные кадровые подходы планируют применять в департаменте полиции Костанайской области Туркестанская полиция нашла сбежавшую из-за семейной ссоры девочку
Труп мужчины обнаружили полицейские в доме №21 в 3 микрорайоне после жалоб жильцов. Факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау.«Предположительно, смерть мужчины была естественной. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся досудебное расследование», - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Ключевые слова: Мангистауская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Насильник надругался над семилетней дочерью и повесился в ВКО
- Вырубка яблоневого сада в Алматы: установлены личности подозреваемых
- Обещали построить «умный» дом: жительницу столицы обманули на 20 млн тенге
- Подпольный склад с 2 тысячами литров спирта обнаружили в гараже павлодарца
- Хозяев бродившего по городу табуна лошадей оштрафовали в Атырау
- За вымогательство задержали двоих актюбинцев
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047