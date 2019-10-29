Труп обнаружили в квартире одного из домов Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С жалобой на неприятный запах обратились в полицию жильцы дома №21 в 3 микрорайоне. Полицейскими в доме был обнаружен труп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Труп мужчины обнаружили полицейские в доме №21 в 3 микрорайоне после жалоб жильцов. Факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау.«Предположительно, смерть мужчины была естественной. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся досудебное расследование», - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.