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    16:52, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Труп обнаружили на пустыре в Астане

    Труп обнаружили на пустыре в Астане
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform.

    В Астане обнаружили труп на пустыре. Столичной полицией начато досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По факту обнаружения трупа на пустыре без признаков насильственной смерти столичной полицией начато досудебное расследование. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Астаны.

    Назначен ряд экспертиз.

    В полиции также добавили, что криминогенная обстановка в столице стабильная. Полицейские в круглосуточном режиме несут службу по охране общественного порядка и не допущению противоправных действий.

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Астана Убийство Происшествия
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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