Труп обнаружили на пустыре в Астане

В Астане обнаружили труп на пустыре. Столичной полицией начато досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По факту обнаружения трупа на пустыре без признаков насильственной смерти столичной полицией начато досудебное расследование. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Астаны.

Назначен ряд экспертиз.

В полиции также добавили, что криминогенная обстановка в столице стабильная. Полицейские в круглосуточном режиме несут службу по охране общественного порядка и не допущению противоправных действий.