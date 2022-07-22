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Труп незаконного старателя найден в неработающей шахте Бестобе
22 Июля 2022 20:10

Труп незаконного старателя найден в неработающей шахте Бестобе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В золотодобывающей шахте Бестобе в Акмолинской области обнаружен труп, предположительно, незаконного старателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «АК Алтыналмас».

Тело в спальном мешке обнаружили утром осмотрщики клетьевой на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со «стволом» шахты.

Диспетчер вызвал полицию на место происшествия.

Тело опознали, погибшим оказался житель поселка Бестобе. Работником рудника Бестобе не являлся.

Шахта золотодобывающего рудника Бестобе не работает почти год, а нижние горизонты затоплены грунтовыми водами.

Ранее, в апреле текущего года, на горизонте шахты «Западная» этого же рудника обходчики обнаружили тело 43-летнего жителя Павлодарской области. По данным полиции Степногорска он скончался от ишемической болезни сердца. Покойный незаконно проник в шахту, где его, вероятно, бросили напарники.

«Не исключено, что в данном случае произошла такая же ситуация: старатели положили тело напарника в спальный мешок и оставили рядом со «стволом» шахты, чтобы работники рудника подняли его на поверхность», - отметили в компании «Алтыналмас».

Представители компании «Алтыналмас», владеющей рудником Бестобе, отмечают, что нахождение в неработающей и полузатопленной шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают.


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