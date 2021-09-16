Труп неизвестной женщины обнаружили в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Вблизи леса в Уральске обнаружен труп женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

«Это произошло 15 сентября в селе Ветелки Западно-Казахстанской области. В 13:45 часов близ леса был обнаружен труп неизвестной женщины. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину смерти и кем является женщина», - прокомментировали в полиции.

В настоящее время в соответствии со статьей 99 (убийство) Уголовного Кодекса РК проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось о том, что мужчину убили в ходе драки в Уральске.

Позже полицейские задержали подозреваемого в убийстве 28-летнего мужчины, тело которого было найдено ночью 11 сентября возле одного из ночных клубов Уральска.