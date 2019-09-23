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Труп мужчины в петле найден в Рудном

23 Сентября 2019 11:37
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Труп мужчины в петле найден в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Труп мужчины в кустах обнаружили студенты одного из коллежей Рудного. В пресс-службе департамента полиции Костанайской области прокомментировали данный факт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Тело - в полуразложившемся состоянии, на коленях и в петле. Фото трупа распространяют в социальных сетях. Ужасную находку обнаружили студенты местного колледжа - напротив здания учебного заведения в кустах.

«21 сентября в 13.08 по улице Мира в городе Рудном напротив колледжа в кустарнике обнаружен труп 55-летнего мужчины. Предварительная причина смерти - самоубийство»,- коротко прокомментировали в полиции.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.


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Ключевые слова: Костанайская область, МВД РК,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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