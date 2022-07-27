27 Июля 2022 10:21

Труп мужчины обнаружили вдоль дороги в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Труп мужчины обнаружили вдоль дороги в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 июля в 20:15 часов в дежурную часть отдела полиции Мунайлинского района поступило сообщение о том, что возле проезжей части дороги в поселке Жана Даулет обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. В тот же день по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК (Убийство).

Сотрудниками полиции задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 67-летнего жителя поселка Жана Даулет. С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца. Расследование продолжается. По предварительной версии между фигурантами дела произошел конфликт по поводу того, кто и кому должен уступить дорогу - подозреваемый, поддавшись эмоциям, вышел из машины и избил 67-летнего водителя. После полученных травм тот скончался на месте.