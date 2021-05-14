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    21:00, 13 Май 2021 | GMT +6

    Труп мужчины обнаружили в Мангыстауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Мангистау Мунайлинского района Мангыстауской области обнаружили труп мужчины без признаков насильственной смерти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Очевидцы рассказали о скоплении патрульных машин возле здания больницы в селе Мангистау Мунайлинского района сегодня, 13 мая. В пресс-службе департамента полиции Мангыстауской области. сообщили, что на пульт дежурного районного отдела полиции поступил вызов о том, что обнаружен труп мужчины.

    «На обнаруженном трупе не было признаков насильственной смерти. На место выезжала следственно-оперативная группа и карета скорой помощи», - добавили в пресс-службе.
    В полиции назначили судебно-медицинскую экспертиз


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
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