Труп мужчины обнаружили в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Мангистау Мунайлинского района Мангыстауской области обнаружили труп мужчины без признаков насильственной смерти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Очевидцы рассказали о скоплении патрульных машин возле здания больницы в селе Мангистау Мунайлинского района сегодня, 13 мая. В пресс-службе департамента полиции Мангыстауской области. сообщили, что на пульт дежурного районного отдела полиции поступил вызов о том, что обнаружен труп мужчины.

«На обнаруженном трупе не было признаков насильственной смерти. На место выезжала следственно-оперативная группа и карета скорой помощи», - добавили в пресс-службе.

В полиции назначили судебно-медицинскую экспертиз