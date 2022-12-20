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Труп мужчины обнаружили в частном доме в Лисаковске

20 Декабря 2022, 18:42
Труп мужчины обнаружили в частном доме в Лисаковске

ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - Труп мужчины обнаружили в одном из частных домов Лисаковска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 декабря в частном доме был обнаружен труп 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 ч. 1 «Убийство».

«В результате следственно-оперативных мероприятий в тот же день был задержан и житель Лисаковска», – сообщил заместитель начальника Лисаковского отдела полиции Ораз Жайсанбай. Подозреваемый дал признательные показания. Проводятся следственные действия.


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