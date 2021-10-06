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    22:10, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Труп мужчины обнаружили в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау обнаружили мёртвого мужчину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Тело мужчины обнаружили сегодня, 5 октября, в 09:29 неподалёку от заправки Qazaq Oil в 8 микрорайоне.

    «На пульт оператора управления полиции Актау сообщили, что обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
    В полиции отметили, что по данному происшествию назначена судебно-медицинская экспертиза.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
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