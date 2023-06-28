Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Труп мужчины обнаружили на территории полиции в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
28 Июня 2023, 12:35
Труп мужчины обнаружили на территории полиции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В районе им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области на территории административного здания полиции обнаружили труп 56-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, видимых признаков насильственной смерти нет.

«По камерам видеонаблюдения установлено, что мужчина пытался пересечь проезжую часть улицы по направлению к административному зданию №2 районного отдела полиции. Далее самостоятельно прошел на территорию здания, где впоследствии и было обнаружено его тело», - проинформировали в пресс-службе.

Территория не охраняется и находится в 100 метрах от основного здания полиции.

Идет досудебное расследование. Проводятся экспертизы и необходимые следственные действия. Назначена служебная проверка.


Северо-Казахстанская область   Видео   МВД РК   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК