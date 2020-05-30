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Труп мужчины обнаружен в подъезде жилого дома в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в одном из жилых домов обнаружен труп мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
26 мая на канал 102 поступило сообщение по факту обнаружения в подъезде жилого дома на лестничном марше трупа мужчины. В ходе осмотра места происшествия, выяснилось, что 47-летний мужчина жил в одной из квартир в этом подъезде, он покончил жизнь самоубийством из охотничьего ружья.
– В ходе осмотра мобильного телефона мужчины обнаружены предсмертные сообщения. Установлено, что погибший мужчина с 2019 года находился в разводе, в последнее время проживал один. Имел зарегистрированное охотничье оружие марки «САЙГА-М2», – сообщили в столичной полиции.
В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.
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