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Труп мужчины обнаружен в подъезде жилого дома в Нур-Султане

30 Мая 2020 01:00
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Труп мужчины обнаружен в подъезде жилого дома в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в одном из жилых домов обнаружен труп мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 мая на канал 102 поступило сообщение по факту обнаружения в подъезде жилого дома на лестничном марше трупа мужчины. В ходе осмотра места происшествия, выяснилось, что 47-летний мужчина жил в одной из квартир в этом подъезде, он покончил жизнь самоубийством из охотничьего ружья.

– В ходе осмотра мобильного телефона мужчины обнаружены предсмертные сообщения. Установлено, что погибший мужчина с 2019 года находился в разводе, в последнее время проживал один. Имел зарегистрированное охотничье оружие марки «САЙГА-М2», – сообщили в столичной полиции.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.



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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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