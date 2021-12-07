Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
7 Декабря 2021 02:35
Поделиться:
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в районе улицы Усть-Каменогорская найден труп мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
Новости по темеЖенщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Усть-Каменогорске Надземный переход возводят к мечети в Семее Водитель из пожарной части ВКО стал чемпионом мира по жекпе-жек
В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что по факту обнаружения трупа 4 декабря Центральным отделом полиции начато досудебное расследование по ст.001 ч.1 Уголовного кодекса РК «Смерть лица».
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Концепцию Социального кодекса рассмотрят на Высшем совете по реформам
- Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
- Кайрат Келимбетов: Национальный проект является очень понятным и мобильным документом
- Планируем, что следующая перепись населения будет полностью цифровой - Кайрат Келимбетов
- Около 1500 актюбинцев получили вакцину Pfizer
- Десять человек пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн