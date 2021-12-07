Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в районе улицы Усть-Каменогорская найден труп мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что по факту обнаружения трупа 4 декабря Центральным отделом полиции начато досудебное расследование по ст.001 ч.1 Уголовного кодекса РК «Смерть лица».

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.