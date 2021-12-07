+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее

7 Декабря 2021 02:35
Поделиться:
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в районе улицы Усть-Каменогорская найден труп мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Новости по теме
Пожарные в качестве эксперимента «подожгли» елку
Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Усть-Каменогорске Надземный переход возводят к мечети в Семее Водитель из пожарной части ВКО стал чемпионом мира по жекпе-жек

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что по факту обнаружения трупа 4 декабря Центральным отделом полиции начато досудебное расследование по ст.001 ч.1 Уголовного кодекса РК «Смерть лица».

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Пожарные в качестве эксперимента «подожгли» елку
Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Усть-Каменогорске
Надземный переход возводят к мечети в Семее
Водитель из пожарной части ВКО стал чемпионом мира по жекпе-жек
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
2 Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
3 Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
4 Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
5 Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
6 Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
Читайте также
Около 1500 актюбинцев получили вакцину Pfizer
Десять человек пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив