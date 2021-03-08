Труп мужчины нашли в одной из квартир Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В квартире одной из многоэтажек Юго-Востока Караганды был найден труп 36-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

5 марта в квартире одного из домов по ул. Университетская с признаками насильственной смерти был обнаружен труп 36-летнего мужчины.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 33-летний житель города. Подозреваемый признался, что находясь в квартире, в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры, совершил убийство», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В настоящий момент стражи порядка проводят расследование.