РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:08, 07 Март 2021 | GMT +6

    Труп мужчины нашли в одной из квартир Караганды

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В квартире одной из многоэтажек Юго-Востока Караганды был найден труп 36-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    5 марта в квартире одного из домов по ул. Университетская с признаками насильственной смерти был обнаружен труп 36-летнего мужчины.

    «По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 33-летний житель города. Подозреваемый признался, что находясь в квартире, в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры, совершил убийство», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    В настоящий момент стражи порядка проводят расследование.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!