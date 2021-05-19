Труп мужчины нашли на железнодорожных путях в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Труп 31-летнего мужчины обнаружили на железнодорожных путях в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«18 мая в полицию поступило сообщение о том, что около 09:50 в Железинском районе на железнодорожных путях в трёх километрах от села Весёлая роща обнаружен труп мужчины», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Мужчину 1987 года рождения, работавшего электромонтёром-контактником, при выполнении работ на линии высокого напряжения, поразило током. Есть очевидцы, добавили в полиции. По факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.