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    09:49, 19 Май 2021 | GMT +6

    Труп мужчины нашли на железнодорожных путях в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Труп 31-летнего мужчины обнаружили на железнодорожных путях в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «18 мая в полицию поступило сообщение о том, что около 09:50 в Железинском районе на железнодорожных путях в трёх километрах от села Весёлая роща обнаружен труп мужчины», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
    Мужчину 1987 года рождения, работавшего электромонтёром-контактником, при выполнении работ на линии высокого напряжения, поразило током. Есть очевидцы, добавили в полиции. По факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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