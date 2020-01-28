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Труп мужчины нашел водитель снегоуборочной машины в Караганде

28 Января 2020 21:10
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Труп мужчины нашел водитель снегоуборочной машины в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром на дороге из Караганды в аэропорт «Сары-Арка» водитель снегоуборочной машины нашел труп мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Утром 28 января по дороге с аэропорта в город скончался мужчина. О случившемся сообщил сотрудник дорожной службы, который занимался расчисткой дороги от снега.

«Сообщение о случившемся поступило к нам в 10.45 от водителя снегоуборочной техники. При буксировке 65-летний водитель автомобиля Hyundai вышел из машины и скоропостижно скончался на месте. Ему стало плохо при выходе из машины. Причину его смерти установят эксперты « , - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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