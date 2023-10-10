Труп мужчины обнаружили в центре Петропавловска

В Петропавловске, по улице Конституции Казахстана, обнаружили труп мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, сообщение об обнаружении тела в районе одного из зданий поступило на пульт 102 в начале шестого часа вечера.

- Установлено, что им является 19-летний житель Петропавловска, который 9 октября был заявлен родственниками как без вести пропавший. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа; полицейские выясняют обстоятельства и детали происшествия, - прокомментировали в пресс-службе.

Иные подробности случившегося в департамент полиции не сообщили.