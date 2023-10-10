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    21:20, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Труп мужчины обнаружили в центре Петропавловска

    полиция
    агентство Kazinform

    В Петропавловске, по улице Конституции Казахстана, обнаружили труп мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции, сообщение об обнаружении тела в районе одного из зданий поступило на пульт 102 в начале шестого часа вечера.

    - Установлено, что им является 19-летний житель Петропавловска, который 9 октября был заявлен родственниками как без вести пропавший. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа; полицейские выясняют обстоятельства и детали происшествия, - прокомментировали в пресс-службе.

    Иные подробности случившегося в департамент полиции не сообщили.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Петропавловск Борьба с преступностью Происшествия
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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