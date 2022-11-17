Труп 40-летнего мужчины обнаружили на руднике в Улытауской области

17 Ноября 2022, 21:40

17 Ноября 2022, 21:40

Труп 40-летнего мужчины обнаружили на руднике в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - На одном из рудников корпорации «Казахмыс» обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тело было обнаружено сегодня на руднике «Жомарт», принадлежащем корпорации «Казахмыс». Погибший был сотрудником подрядной организации ТОО «Стройшахтопроект» города Усть-Каменогорска. Рудник «Жомарт» находится примерно в 300 км от Жезказгана.

«17 ноября на территории рудника корпорации «Казахмыс» с признаками насильственной смерти обнаружен труп 40-летнего мужчины. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство» В настоящее время сотрудник полиции проводят оперативно- розыскные мероприятия с целью установления и задержания подозреваемых лиц. Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе ДП Улытауской области.