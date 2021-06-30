Труды Абая впервые представлены на норвежском языке
Данная работа является первым образцом казахской классической литературы, переведенным на норвежский язык.
«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывает обращаться к наследию Абая, как к ценному достоянию, открывающему путь к единству и процветанию нашей нации. Издание трудов Абая на норвежском языке мы посвящаем 30-летию независимости Казахстана», – отметил на презентации Посол Казахстана в Норвегии Еркин Ахинжанов.
Труды Абая на норвежский язык перевела таджикско-норвежский писатель и литературовед Лютфия Бобойорова. Книга выпущена издательством «Sirkel Forlag», главный редактор – норвежский учёный и издатель Осхильд Кюлос, которая также написала биографическую главу об Абае.
«Абай был сильным социальным критиком, но в первую очередь его интересовали экзистенциальные вопросы. «Слова назидания» Абая –важная часть мирового литературного наследия. Перевод его произведений на норвежский язык – это уникальная возможность поделиться знаниями о Казахстане в Норвегии. Кроме того, это возможность поделиться взглядами великого мыслителя на универсальный человеческий опыт. Наше издательство очень ценит этот проект», – отметила О. Кюлос.
«Труды Абая Кунанбаева бессмертны, а с течением времени становятся все более востребованными. Они чётко описывают старые, невыкорчеванные проблемы общества, определяют ориентиры для народа. «Слова назидания» Абая можно назвать школой жизни, в которой каждый может получить уроки человечности, вежливости и знания. Абай проявляет особое внимание основам семьи, воспитанию детей, изучению иностранных языков и культур. Кроме того, Абай был большим знатоком литературы. Его вдохновляло всё: от восточных классиков, таких как Фирдоуси, Низами и Навои, до русских мастеров – Лермонтова, Толстого и Пушкина, западных писателей – Гёте и Гейне. Он писал о вневременных вопросах, актуальных сегодня, как и 120–150 лет назад. Уверена, что норвежские читатели извлекут много полезного и прекрасного из произведений Абая», – подчеркивает Л. Бобойорова.
Учитывая, что норвежцы – одна из самых читающих наций в мире, было важно обеспечить не только высокое качество перевода, но и доступность книги для широкой аудитории. Книга издана тиражом 1500 экземпляров и распространена в норвежских библиотеках и книжных магазинах, а также размещена на цифровых платформах. Записана аудиоверсия. Издание также представлено на проходящей ныне Лондонской книжной ярмарке.