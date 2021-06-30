Труды Абая впервые представлены на норвежском языке

ОСЛО.КАЗИНФОРМ – В Доме литературы Осло прошла презентация «Слов назидания» и избранной поэзии Абая Кунанбаева на норвежском языке («Abais dikt og visdomsord»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Данная работа является первым образцом казахской классической литературы, переведенным на норвежский язык.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывает обращаться к наследию Абая, как к ценному достоянию, открывающему путь к единству и процветанию нашей нации. Издание трудов Абая на норвежском языке мы посвящаем 30-летию независимости Казахстана», – отметил на презентации Посол Казахстана в Норвегии Еркин Ахинжанов.

Труды Абая на норвежский язык перевела таджикско-норвежский писатель и литературовед Лютфия Бобойорова. Книга выпущена издательством «Sirkel Forlag», главный редактор – норвежский учёный и издатель Осхильд Кюлос, которая также написала биографическую главу об Абае.

«Абай был сильным социальным критиком, но в первую очередь его интересовали экзистенциальные вопросы. «Слова назидания» Абая –важная часть мирового литературного наследия. Перевод его произведений на норвежский язык – это уникальная возможность поделиться знаниями о Казахстане в Норвегии. Кроме того, это возможность поделиться взглядами великого мыслителя на универсальный человеческий опыт. Наше издательство очень ценит этот проект», – отметила О. Кюлос.

«Труды Абая Кунанбаева бессмертны, а с течением времени становятся все более востребованными. Они чётко описывают старые, невыкорчеванные проблемы общества, определяют ориентиры для народа. «Слова назидания» Абая можно назвать школой жизни, в которой каждый может получить уроки человечности, вежливости и знания. Абай проявляет особое внимание основам семьи, воспитанию детей, изучению иностранных языков и культур. Кроме того, Абай был большим знатоком литературы. Его вдохновляло всё: от восточных классиков, таких как Фирдоуси, Низами и Навои, до русских мастеров – Лермонтова, Толстого и Пушкина, западных писателей – Гёте и Гейне. Он писал о вневременных вопросах, актуальных сегодня, как и 120–150 лет назад. Уверена, что норвежские читатели извлекут много полезного и прекрасного из произведений Абая», – подчеркивает Л. Бобойорова.

Учитывая, что норвежцы – одна из самых читающих наций в мире, было важно обеспечить не только высокое качество перевода, но и доступность книги для широкой аудитории. Книга издана тиражом 1500 экземпляров и распространена в норвежских библиотеках и книжных магазинах, а также размещена на цифровых платформах. Записана аудиоверсия. Издание также представлено на проходящей ныне Лондонской книжной ярмарке.