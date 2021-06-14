Трудозанятость заключенных составляет 49% в Казахстане - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня трудозанятость лиц, отбывающих наказание в Казахстане, составляет 49%. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, республиканское государственное предприятие «Еңбек» Министерства внутренних дел, занимающееся трудоустройством осужденных и подучётных лиц, запустило в столице современную швейную фабрику.

Новый объект посетил министр Ерлан Тургумбаев. Глава МВД ознакомился с условиями работы, созданными на фабрике.

Объект является уникальным экспериментальным проектом уголовно-исполнительной системы Казахстана для осуждённых учреждения минимальной безопасности (колония-поселение), а также для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на пробационном контроле.

Помимо этого, на базе данной фабрики планируется создание учебного центра для переподготовки и повышения трудовой квалификации осужденных.

«Трудоустройство указанной категории лиц решает одну из главных задач пенитенциарной системы - ресоциализацию осужденных. Сегодня трудозанятость лиц, отбывающих наказание, составляет 49%. Наращивание собственного производства РГП «Еңбек» позволит не только увеличить количество трудоустроенных осужденных, но и решить задачу их успешной реабилитации», - сказал министр Ерлан Тургумбаев во время своего визита.

Официальный представитель ведомства отметил, что в условиях карантина предприятие наладило производство индивидуальных средств защиты.

По всей республике на территории промышленных зон исправительных учреждений Комитета УИС функционируют 4 швейные фабрики и 11 швейных участков, в которых трудятся более 1 250 осужденных.

«Трудоустроенные осужденные занимаются швейным производством и пошивом обуви, производством сельскохозяйственных продуктов, строительных материалов, пластиковых изделий и металлоконструкций, деревообработкой и изготовлением мебели, ремонтно-строительными работами», - пояснил Нурдильда Ораз.