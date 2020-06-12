Трудовым мигрантам в Костанайской области выдают разрешения на работу через ЦОН
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области реализуется пилотный проект для трудовых мигрантов. Выдача разрешений на работу осуществляется через ЦОН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
Министерством внутренних дел в рамках проводимой модернизации и системных реформ предпринимаются меры по оптимизации и освобождению от несвойственных функций сотрудников полиции.
Одним из следующих шагов является передача функций выдачи разрешений трудовым мигрантам для работы у физических лиц в центры обслуживания населения НАО «ГК «Правительство для граждан», имеющих соответствующие филиалы во всех областях, городах, районных центрах.
«Это позволит предупредить коррупционные риски вследствие отсутствия контакта сотрудников полиции с данной категорией лиц, а также переориентировать освободившийся личный состав на решение прямых задач по обеспечению правопорядка и борьбы с преступностью», - отметил начальник миграционной службы Кайрат Дутпаев.
В пилотном режиме государственная услуга «Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам» начала оказываться в ЦОНах Костанайской области с 8 июня 2020 года.
Для решения данной задачи, своевременно интегрированы информационные системы центров обслуживания населения с системами миграционной службы МВД, тем самым упрощен порядок передачи первичных и готовых документов в рамках «одного окна».
После завершения пилотного проекта, наличия положительных откликов передача госуслуги будет внедрена на всей территории страны.
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