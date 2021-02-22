Трудовым мигрантам в Казахстане планируют предоставить больше соцуслуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по усилению работы в сфере торговли людьми рассказал секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с 2016 года, наша страна оказывает помощь жертвам торговли людьми специальные услуги. Но эти услуги получают только граждане Казахстана, постоянно проживающие на территории Казахстана иностранные граждане, лица без гражданства, которые имеют вид на жительство в нашей стране. а также наши соотечественники – «кандастар». Те иностранные граждане, которые временно пребывают на территории Казахстана из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, которые находятся здесь от месяца до полугода, они не получают данных услуг. Хотя, если они становятся жертвами торговли людьми, если возбуждено уголовное дело, и они проходят в нем под видом потерпевшего, их отправляют на родину», - сказал Тастемир Абишев перед заседанием Экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Он напомнил, что Казахстан является участником Палермского протокола – протокол по предупреждению и пресечению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

«Как указано в рекомендациях Госдепа США, если Казахстан является участником Палермского протокола в соответствии со статьями 6 и 7, мы обязаны оказать этим лицам специальную социальную помощь. В нашем докладе есть рекомендация, чтобы внести соответствующие изменения и дополнения в 7 законодательных актов, в том числе в Закон РК «О специальных социальных услугах». В перечень получателей услуг нужно включить трудовых мигрантов иностранных государств, которые временно работают на территории Казахстана. Может быть, во время переходного периода, им предоставят условия от 1 до 3 месяцев, в зависимости от бюджета. Если эта рекомендация будет исполнена, в том числе, если мы улучшим в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева показатели выявления и пресечения торговли людьми в Казахстане и если все рекомендации доклада Комиссии будут реализованы на практике, мы надеемся, что наша республика (больше -прим. ред) не будет включена в контрольный список по борьбе с торговлей людьми Госдепартамента США», - отметил спикер.

По его словам, это портит имидж нашей страны.

«Все-таки мы делаем очень многое. Все рекомендации доклада комиссии направлены на реализацию поручений Президента по улучшению показателей выявления уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми (8 составов), а также улучшению оказания специальной социальной помощи жертвам торговли людьми всех категорий. Сюда входят те люди, которые постоянно или временно проживают на территории Казахстана, чтобы они имели равный доступ к получению специальных социальных услуг, которые оказывают специализированные НПО, а также государственное кризисные центры Казахстана», - заключил Т. Абишев.



