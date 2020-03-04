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Трудовые увечья скрывали работодатели в СКО

4 Марта 2020 13:51
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Трудовые увечья скрывали работодатели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании коллегии прокуратуры Северо-Казахстанской области обсуждали состояние законности в сфере трудового законодательства за 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В заседании принимал участие аким области Кумар Аксакалов. Прокурор Багбан Таймбетов отметил, что работу проводили совместно с областным акиматом. Результаты анализа показали проблемные вопросы как в деятельности уполномоченных, местных исполнительных органов, так и пробелы в действующем законодательстве. В конечном итоге, это привело к ущемлению прав граждан.

«Выявлены факты укрытия задолженности по заработной плате работодателем, трудовых увечий, отсутствия эффективного взаимодействия органов внутренних дел и государственной инспекции труда по вопросам производственного травматизма», - проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Еще один важный вопрос – задолженность по заработной плате. Такие факты тоже в регионе есть.

«По итогам коллегии будут выработаны рекомендации и даны конкретные поручения по активизации выплаты задолженности по заработной плате», - добавили в пресс-службе надзорного органа.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Права человека,
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Автор:

Олеся Жуковень

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