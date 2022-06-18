18 Июня 2022 02:11

Трудовые отряды «Жасыл ел» в этом году пополнили 3700 молодых актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Торжественное открытие очередного сезона студенческих строительных трудовых отрядов «Жасыл ел» состоялось в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие началось с экологической эстафеты с участием бойцов , в ходе эстафеты ребята очистили берег реки от мусора, а затем их наградили специальными призами и дипломами.

В торжественном мероприятии приняла участие руководитель управления внутренней политики Актюбинской области Ляззат Уразбаева, которая поздравила молодежь с началом нового трудового сезона. Ветеран «Жасыл ел» Бекзат Каумешов, пришедший на праздник, также пожелал ребятам удачи.

Концертная программа продолжилась молодежной дискотекой от специального диджея.

«В этом году в составе «Жасыл ел» в трудовых отрядах примут участие 3700 представителей молодежи. Это учащиеся 11 классов, студенты вузов, ссузов, а также безработная молодежь. В составе трудовых отрядов молодежь будет заниматься уборкой территории, озеленением, а также работать в составе студенческих строительных отрядов. Первый поток «Жасыл ел» уже стартовал в мае, сейчас идет второй поток», - сообщили в управлении внутренней политики.