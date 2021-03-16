Трудовые конфликты: работать на опережение посоветовал райакиматам Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Насколько эффективно работают в Жамбылской области комиссии по предупреждению трудовых конфликтов и действуют коллективные договоры, разбирался глава региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в последнее время на крупных предприятиях региона участились трудовые споры. Разрешать конфликтные ситуации на районных предприятиях принялся глава региона.

Непростая ситуация возникла в Мойынкумском районе. С требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату выступили рабочие местного ТОО «Жамбылская производственная цементная компания».

Напомним, ранее руководство Луговского конного завода задолжало своему коллективу 100 миллионов тенге. Лишь после вмешательства госорганов конфликт удалось локализовать. Сейчас уже работникам конезавода выплачено 85 миллионов тенге из суммы задолженности. Оставшуюся сумму руководство предприятия обязалось выплатить в ближайшее время.

«Почему районные акиматы не контролируют ситуацию, не работают на опережение? - задался вопросом глава региона. - Почему только после пожара мы начинаем принимать экстренные меры? А до этого чем занимались? Аким поселка Мынарал спокойно отчитался о проделанной работе: мол, всё у него хорошо, нет никаких проблем. Это же обман. Подобное наблюдается не только в Мойынкумском районе. И в других районах работа ведется большей частью формально, для «галочки». В результате в дело приходится вмешиваться надзорным органам».

Отмечается, что коллективными договорами в Жамбылской области охвачено только 92 процента предприятий и организаций. Не всё обстоит благополучно и с заключением меморандумов.

Не наблюдается должной активности со стороны трехсторонней комиссии по предупреждению трудовых конфликтов, которая, по мнению Бердибека Сапарбаева, должна работать в одной связке с профсоюзами и предпринимателями.

«Обязанность местных государственных органов заключается в том, чтобы стоять на защите законных интересов и прав трудовых коллективов, пресекать условия и факты задержки заработной платы на предприятиях и в организациях, независимо от их формы собственности», - подчеркнул аким области.

До конца первого квартала ответственным лицам Бердибек Сапарбаев дал указание завершить заключение коллективных договоров и меморандумов, пояснили в пресс-службе.