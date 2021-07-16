Трудовые коллективы Жанаозена встретились с эпидемиологами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трудовые коллективы крупных компаний города Жанаозен встретились с эпидемиологами. Квалифицированные эпидемиологи, инфекционисты специально приехали из Алматы и Нур-Султана, чтобы провести разъяснительную беседу с коллективами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из крупных компаний в городе – «ОзенМунайГаз». Нефтегазодобывающее предприятие основалось 15 июля 1964 года. Сегодня существуют 16 структурных производственных управлений в акционерном обществе «ОзенМунайГаз». Четыре из них – нефтегазодобывающее управление, а остальные оказывают дополнительную сервисную услугу по управлению.

В связи с эпидемиологической ситуацией только руководители структур трудовых коллективов смогли встретиться с эпидемиологами и инфекционистами. Сотрудники задали волнующие вопросы специалистам, выразили свои пожелания. Согласно информации пресс-службы компании, большая часть профсоюзных руководителей и руководителей структур привились от коронавируса.

К примеру, главный бухгалтер с 25-летним стажем работы в АО «ОзенМунайГаз» Анар Оспанова привилась вторым компонентом вакцины «Спутник V».

«Привилась двумя компонентами вакцины. Побочных эффектов не было. Чувствую себя хорошо. Ради безопасности окружающих меня людей получила вакцину, потому что на работе встречаюсь с людьми разного возраста. Поэтому не хочу приносить вред окружающим. Думаю, каждый человек будет прививаться ради собственной безопасности и здоровья семьи», - сказала Анар Оспанова.

Еще один сотрудник компании рассказал о том, что, когда стоял выбор между российской и отечественной вакцины, решил довериться казахстанскому продукту.

В целом в компании привились около тысячи сотрудников. По словам специалистов, сейчас увеличивается количество вакцинированных среди работников.

После эпидемиологи встретились с коллективом ТОО «Byrgylau», где сегодня работают 2200 человек.

По словам директора учреждения Дуйсенбая Таушанова, вакцинировано 154 человек.

«В нашей компании 29 структур работают в формате аутсорсинга. В целом насчитывается 2 200 человек. 154 сотрудников, работающих в офисе, уже вакцинировались. Скоро я тоже привьюсь вакциной «Спутник V». Мы видим положительный эффект для сотрудников от таких встреч со специалистами в формате проведения вопроса-ответа. Сегодня они получили ответ на все интересующие их вопросы», - рассказал Дуйсенбай Таушанов.

После этого эпидемиологи и представители местной власти встретились с коллективом «ОзенИнвест» и сотрудниками образовательной сферы. На встрече также присутствовали жители города.

По словам кандидата медицинских наук, эпидемиолога Айнагуль Куатбаевой, любая вакцина – это белок, поступающий в организм извне.

«Победить пандемию можно только с помощью вакцины. С февраля прошлого года говорим людям о том, что не стоит посещать места массового скопления, потому что один пожилой человек в Туркестанской области посетил Жамбылскую область, город Кокшетау, Караганду, так заразил 180 человек. Семеро из них скончались от коронавируса. Поэтому даже при получении вакцины не нужно забывать о санитарных требованиях», - считает врач-эпидемиолог.

Затем медики провели информационно-разъяснительную работу о вакцинации с сотрудниками ТОО «Мангыстау энерго мунай» - дочерней компании АО «Мангыстау мунай газ», которая работает с 1995 года.

Со стороны участников встречи в большинстве случаев задавались вопросы касательно того, что «в чем заключается эффективность вакцинации?», «почему установлен такой промежуток между первой и второй дозами вакцин?», «нужно ли прививаться против новых штаммов коронавируса?», «кому нельзя получать вакцину?» и так далее.

По словам доцента кафедры инфекционных и тропических заболеваний Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Айнур Садыковой, она постаралась ответить на все вопросы населения.

«Люди задавали много вопросов. Мы постарались ответить на все. Порой даже некоторые коллективы приглашали повторно на встречу, говорили о том, что остались вопросы, на которые хотят получить ответ. Никто не против вакцинироваться. Люди интересовались по поводу того, что можно ли заболеть после вакцинации, какой будет эффект от вакцины. Мы готовы дальше продолжить разъяснительную работу», - заверила Айнур Садыкова

Напомним, что Мангистауская область находится в «красной» зоне. В городе Жанаозен первым компонентом привились 10 424 человек, вторым компонентом - 3 933 человек.



