Трудовые коллективы столицы получат приглашения на спектакли «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках нового проекта популяризации культуры «МәдениЕл» приглашения на лучшие оперные и балетные постановки получат представители бюджетных трудовых коллективов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

И нициатива акимата г. Нур-Султана была поддержана Министерством культуры и спорта РК и реализуется совместно с театром «Астана Опера» с 9 февраля.

Поход в театр – событие значимое и познавательное. Однако в меру занятости не каждый найдет время и возможность побывать в храме Мельпомены. Имея на руках приглашение, выбраться из круговорота будней и познакомиться с волшебной театральной атмосферой станет гораздо проще.

– Программа популяризации культурных достижений нашей страны «МәдениЕл» рассчитана на вовлечение в культурную жизнь как можно большего числа граждан. С этой целью на системной основе за счет привлеченных спонсорских средств на каждую постановку будут приглашаться 300 человек – сотрудников бюджетной сферы, – говорит директор ГТОБ «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров. – Такая практика должна приобщить жителей столицы к культурному досугу, напомнить, что «Астана Опера» стоит в одном ряду с известными театрами мира.

Сегодня на шедевр мирового балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского были приглашены работники образования, здравоохранения, полиции, департамента по ЧС и коммунальной сферы.

– Честно скажу, в театры хожу нечасто. Бывает сложно найти время в череде ежедневных забот. В «Астана Опера» я впервые. Большая благодарность за возможность посетить театр, которая представилась нам сегодня. Это место поражает своей красотой, а волшебная музыка и чудесные танцовщики меня просто очаровали, – поделилась воспитатель социального учреждения столицы Жанерке Бекбаева. – Я очень хочу побывать здесь снова, надеюсь в ближайшее время послушать оперу.